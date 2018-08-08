Рубль ослаб после новостей об антироссийских санкциях

Вероятность введения новых санкций против России оказала влияние на курс валют. По данным Московской биржи впервые с 8 мая курс евро поднялся выше 75 рублей. Одновременно с этим доллар вырос до 65 рублей (впервые с 11 апреля).

Как сообщает «Интерфакс-ЦЭА», это происходит на фоне публикаций на тему новых антироссийских санкций со стороны США, а также возобновившегося снижения цен на нефть.