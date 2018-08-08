​Сургутянка, чтобы помочь возлюбленному, украла у фирмы 150 тысяч рублей

34-летняя сотрудница одной из микрофинансовых организаций города украла с карты компании почти 150 тысяч рублей. Сургутянка пояснила, что совершила данное преступление, чтобы помочь своему возлюбленному — ему нужно было купить двигатель в машину. Сам он найти деньги не мог, так как платит алименты на пятерых детей.
За кражу жалостливая женщина может попасть за решетку на шесть лет.
Как помогает сургутянам «Центр правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ». Руководитель АНО Алексей Редькин // ONLINE 17 августа в 12:00