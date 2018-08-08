​Сургутянка, чтобы помочь возлюбленному, украла у фирмы 150 тысяч рублей

34-летняя сотрудница одной из микрофинансовых организаций города украла с карты компании почти 150 тысяч рублей. Сургутянка пояснила, что совершила данное преступление, чтобы помочь своему возлюбленному — ему нужно было купить двигатель в машину. Сам он найти деньги не мог, так как платит алименты на пятерых детей.

За кражу жалостливая женщина может попасть за решетку на шесть лет.