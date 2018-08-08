​Сотрудник одного из салонов связи Сургута умыкнул у клиента 25 тысяч рублей

Сургутянин 1965 года рождения пришел в один из салонов сотовой связи города, чтобы внести платеж за кредит.
Спустя некоторое время ему стали звонить из банка, сообщая о просрочке.
Выяснилось, что продавец салона связи отменил операцию по оплате, а деньги в размере чуть более 25 тысяч рублей забрал себе.
Ущерб ему пришлось возместить. К тому же ему грозит пять лет лишения свободы.
Как помогает сургутянам «Центр правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ». Руководитель АНО Алексей Редькин // ONLINE 17 августа в 12:00