​Сотрудник одного из салонов связи Сургута умыкнул у клиента 25 тысяч рублей

Сургутянин 1965 года рождения пришел в один из салонов сотовой связи города, чтобы внести платеж за кредит.

Спустя некоторое время ему стали звонить из банка, сообщая о просрочке.

Выяснилось, что продавец салона связи отменил операцию по оплате, а деньги в размере чуть более 25 тысяч рублей забрал себе.

Ущерб ему пришлось возместить. К тому же ему грозит пять лет лишения свободы.