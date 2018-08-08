СМИ: Нефтяники хотят получить три триллиона рублей

Нефтяные компании намерены добиваться изменения в налоговом маневре, которые позволят им получить дополнительно три триллиона рублей. Обсудить этот вопрос они намерены на совещании с участием Владимира Путина, сообщают «Ведомости». По данным издания, совещание пройдет не раньше 27 августа, когда российский президент приедет в Кемерово, где будет проходить заседание комиссии по ТЭК.

По словам источников «Ведомостей» в нефтяной отрасли, на совещании будут обсуждать акциз на нефтепродукты после декабря 2018 года — планируется ли его повышать и на сколько, а также будет ли вводиться обратный акциз на нефть. Кроме того, нефтяники намерены поднять вопрос о логистическом коэффициенте, который зависит от удаленности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от экспортных рынков. При этом «Ведомостям» не удалось получить официального подтверждения от представителей нефтяных компаний или от федеральных чиновников.

Главной задачей налогового маневра является снижение экспортных пошлин на нефть с 30 процентов до нуля, однако это может привести к падению рентабельности НПЗ. Законом предусмотрен и обратный акциз — возвращение части акцизных сборов НПЗ, производящим бензин и дизельное топливо класса «Евро-5», которые поставляют их на внутренний рынок.