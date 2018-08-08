​Сургутяне могут принять участие в экстремальном забеге в Урае

18 августа в Урае состоится экстремальный забег «Вызов стихий».

Участников ждет специально подготовленная трасса протяженностью в 2,5 км, изобилующая на пути к финишу препятствиями из воды, грязи, досок, колес, колючей проволоки и так далее, сообщается на сайте муниципалитета.

Принять участие могут все югорчане. Для этого необходимо собрать команду из пяти человек (минимум с одной девушкой в составе).

Команды, занявшие с первого по шестое место, получат денежные призы, остальные участники до десятого места включительно будут награждены поощрительными призами от спонсоров.

Также в рамках экстрим забега пройдет специальный конкурс на самые оригинальные костюмы участников, победителям которого будет вручен приз три тысячи рублей.

Регистрация участников с 11 часов. Начало соревнований в 12 часов.

Заполнить бланк заявки на участие, а также узнать более подробную информацию о мероприятии можно тут.