«Она прикольная!» Сергей Шнуров заступился за певицу Монеточку

В интервью изданию Spletnik фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к резкому и бескомпромиссному высказыванию певицы Земфиры о творчестве и внешности молодых исполнительниц — Гречки и Монеточки.

По словам Шнура, Монеточке «20 лет и она прикольная». К тому же он отмечает, что Монеточка обладает определенной смелостью, поскольку «гармония у нее украдена у Daft Punk».

«По поводу наезда Земфиры на всю эту молодежь» Сергей Шнуров заметил, что «тут, наверное, какое-то брюзжание, что не идет никому» и добавил, что он «за молодежь».

Напомним, что сыр-бор разгорелся после того, как во время совместного интервью певиц Гречку и Лизу Монеточку сравнили с Ренатой Литвиновой и Земфирой. На что Монеточка заметила, что Гречка покруче будет, чем Земфира.

На следующий день в своем официальном сообществе во «ВКонтакте» «девочка с плеером» дала отрицательные оценки обеим начинающим исполнительницам, чем вызвала бурную реакцию общественности.