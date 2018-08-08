В Сургутском районе появятся центры молодежного инновационного творчества

До конца года в Барсово, Белом Яре и Солнечный должны открыться центры молодежного инновационного творчества. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района Елена Мельникова. На базе центров молодежного инновационного творчества подростки смогут познакомиться с робототехникой, 3-D моделированием и другими инженерными дисциплинами.

«Заявок от поселений Сургутского района было даже больше, чем мы ожидали. Но на этот год решено, что реализуются максимум 4 подобных проекта. Помимо Барсова, Белого Яра и Солнечного мы рассчитываем, что центр молодежного инновационного творчества откроется еще и в Лянторе. – делится подробностями Елена Мельникова. – Инвесторам помимо помощи с поиском помещений и льготных условий аренды, предоставляются еще и гранты в размере миллиона рублей из средств местного и окружного бюджетов. По предварительной оценке, в каждом из центров смогут заниматься порядка 600 человек в год».