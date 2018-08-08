«Яндекс» и Mail.Ru Group потратят около 9 млрд рублей, чтобы исполнить «закон Яровой»

Министерство экономического развития России определило сумму необходимую интернет-компаниям «Яндекс» и Mail.Ru Group, чтобы исполнить «закон Яровой». Последней чтобы обеспечить хранение данных, необходимо приобрести аппаратно-программные комплексы стоимостью 5,2 миллиарда рублей. «Яндексу» траты обойдутся в 3,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв ведомства.

Кроме того, по подсчетам Минэкономразвития компании будут тратить около миллиарда рублей в год на хранения информации, отмечает издание.

Напомним, 28 июня российское правительство обязало все интернет-сервисы страны хранить пользовательскую информацию в течение шести месяцев. К этим данным относятся сообщения, голосовая информация, изображения, аудио и видео.