​Президентом АО «Ханты-Мансийский НПФ» стала Мария Стулова

Её кандидатуру согласовал Банк России и утвердил Совет директоров акционерного общества.

Мария Стулова работает в Ханты-Мансийском НПФ с 2010 года: сначала рядовым юрисконсультом, затем руководителем юридического отдела, а с 2014 г. вице-президентом по юридическим вопросам.

Именно под ее руководством юридическая служба фонда помимо выполнения основных обязанностей ведет активную законотворческую деятельность, результатом которой стало принятие важных окружных и федеральных законов.

Среди разработанных Ханты-Мансийским НПФ нормативных актов - Закон №64-оз «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», регулирующий окружную программу «Две пенсии для бюджетников». Он был принят Думой Югры в 2011 году. «Я горжусь этой работой, - прокомментировала свое участие в разработке этого законопроекта Мария Стулова, - я убеждена, что принятие этого закона сделало окружную пенсионную программу, принятую еще в 2004 году, более доступной для югорчан. И я считаю, это очень важно, что именно в Югре существует такая пенсионная программа - уникальная для России, созданная по лучшим образцам западных пенсионных программ».

В составе рабочей группы Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Мария Стулова принимала активное участие в разработке федерального закона №69-фз, согласно которому на деятельность НПФ по обязательному пенсионному страхованию прекратилось распространение так называемого «антиотмывочного» закона ( №115-фз). Этот закон значительно повысил эффективность всей пенсионной отрасли, избавив ее от большого объема бессмысленных действий и затрат.

Высоко оценил профессиональные качества Марии Стуловой главный регулирующий орган всей кредитной системы страны - Банк России, включив ее в 2018 в состав комитета ЦБ по стандартам деятельности негосударственных пенсионных фондов.

Говоря об основных направлениях, в которых будет развиваться Ханты-Мансийский НПФ, новый президент фонда отметила: «Мы по-прежнему позиционируем себя, как региональный фонд, созданный в Югре для югорчан. Наша первоочередная задача, как и прежде, обеспечить сохранность пенсионных накоплений наших клиентов, поэтому фонд будет придерживаться консервативной инвестиционной политики. Она уже показала свои преимущества: по данным Банка России, Ханты-Мансийский НПФ входит в десятку лидеров по доходности пенсионных накоплений. Еще одна задача - максимально упростить получение наших услуг, сделать его удобнее за счет использования передовых технологий и современных каналов связи с клиентами».

В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов страны назначение на должность руководителя Ханты-Мансийского НПФ встретили с одобрением. Президент НАПФ Константин Угрюмов отметил: «Рад, что президентом АО «Ханты-Мансийский НПФ» стала именно Мария Стулова. Мы тесно сотрудничали с ней при разработке закона №69-фз. Это важный для всей пенсионной отрасли закон. И именно Мария Стулова занималась юридической проработкой пояснительной записки к законопроекту. Кто когда-либо сталкивался с законотворчеством, знает, как важны в таких документах каждое слово, каждая запятая, не говоря уже о точности формулировок и аргументации. Благодаря в том числе и профессиональной работе Марии Стуловой, закон без проблем прошел утверждение в Государственной Думе, и это значительно упростило работу НПФ страны. Я убежден, что на посту руководителя Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова в полной мере проявит свои качества – мудрого руководителя и очень ответственного специалиста, который в совершенстве знает все нюансы законодательства и привык в работе в первую очередь спрашивать с себя. Нам будет очень приятно работать с Марией Стуловой в новом качестве».

С утверждением на должность президента АО «Ханты-Мансийский НПФ» Марию Стулову поздравил прежний руководитель фонда Алексей Охлопков: «Мария Александровна любую работу, за которую берется, выполняет всегда на пять с плюсом и никак не иначе. Она перфекционист в лучшем значении этого слова. Я очень рад за фонд и его клиентов, потому что профессиональные и личные качества Марии Стуловой составляют идеальный набор для руководителя финансового учреждения».

Мария Александровна Стулова родилась в 1977 г в Тюмени, окончила Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция», переехала в Югру в 2006 году. Имеет квалификацию специалиста финансового рынка по деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, присвоенную Фондом «Институт фондового рынка и управления». Завершает обучение по направлению МВА Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Замужем, воспитывает троих детей.