​В 68 млн рублей обошлись Сургуту десять новых автобусов

Основной пассажирский перевозчик города СПОПАТ 15 августа, выпустит на линию десять новых автобусов МАЗ.

Они были приобретены за 68 млн рублей за счет кредита и собственных вложений компании (80 и 20 процентов).

Новые транспортные средства оборудованы обогревателями повышенной мощности, а также двойными стеклопакетами, и могут эксплуатироваться при температуре 56 градусов ниже нуля. В них имеется все необходимое для комфортной посадки маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками.

Для справки: В настоящее время ежедневно по улицам Сургута курсируют 82 единицы транспорта СПОПАТ. Причем имеющийся автопарк перевозчика изношен на 60 процентов.