ЗАГС: за прошлую неделю в Сургуте родилось 138 детей

Переезд без бед. Советы сургутяням, которые готовятся заселиться в новый дом

Долгожданный въезд в новостройку уже не за горами? Это значит, что нужно предусмотреть массу мелочей: счетчики, вывоз строительного мусора, подключение интернета… Как же сделать так, чтобы подготовка вашей квартиры к проживанию не превратилась в испытание на прочность?