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Умер художник Аркадий Шер, подаривший миру персонажей из Простоквашино

В Подмосковье на 85 году жизни после тяжелой болезни скончался известный художник Аркадий Шер, создавший героев и иллюстрации к культовому советскому мультфильму «Каникулы в Простоквашино».
«Мы хорошо помним его блестящие работы. Это был скромнейший человек с колоссальным чувством юмора и невероятным талантом, — сказали изданию РИА Новости в пресс-службе «Союзмультфильма». — Его смерть — большая потеря для всего анимационного сообщества».

С 1959 по 1992 год Шер трудился в «Союзмультфильме». Сначала принял участие в создании около 40 фильмов в качестве прорисовщика, а в 1979 году стал художником-постановщиком.

Помимо героев из Простоквашино, Аркадий Шер создал персонажей таких мультфильмов, как «Переменка № 2», «Приключения Васи Куролесова», «Сладкий родник», «От двух до пяти», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Как ослик грустью заболел», «Кот, который умел петь», «Стереотипы» и другие.

Также Шер был автором и художником-иллюстратором книг.


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Сегодня в 10:43, просмотров: 136, комментариев: 0


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