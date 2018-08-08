«Победа» проиграла: Верховный суд РФ запретил взимать с пассажиров отдельную плату за провоз рюкзаков и детского питания

В высшем судебном органе России отклонили иск авиакомпании «Победа» к Минтрансу об отмене в федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые авиакомпании обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади, передает «Интерфакс».

Согласно требованиям низкобюджетной авиакомпании, необходимо признать федеральные правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов нужно признать незаконными. Напомним, эти правила были утверждены Минтрансом и гласят, что авиакомпании могут сами устанавливать бесплатную норму ручной клади. Однако норма не должна быть менее пяти килограммов.

Кроме того, авиакомпании обязаны разрешить брать в салон сверх нормы без ограничения веса и размера следующие предметы: дамскую сумку или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание, костюм в портпледе и лекарства. А также, согласно правилам, сверх нормы, но с ограничениями габаритов, пассажир имеет право взять на борт воздушного судна: рюкзак, детские коляски и люльки, костыли, трости, ходунки, роллаторы, складные кресла-коляски и запечатанные товары duty free.

Весь список содержится в 135-м пункте правил — именно его отмены добивались представители «Победы», поскольку убеждены в том, что данный пункт противоречит федеральным законам РФ, а также, по словам гендиректора перевозчика Андрея Калмыкова, — не отвечает и требованиям безопасности.

Авиакомпания, подавшая иск, считает, что регулятор не должен предъявлять к перевозчикам сервисные требования, а в правилах могут быть прописаны исключительно нормы безопасности. Однако компания предлагает оставить норму о бесплатной перевозке в салоне детских колясок и люлек, предметов необходимости для людей с ограниченными физическими возможностями.

Минтранс, выступая в качестве ответчика, в свою очередь ходатайствовал об отложении рассмотрения дела в связи с тем, ведомство вынесло на публичное обсуждение проект изменений оспариваемых правил.

«Истец говорит, что министерство транспорта выходит за пределы своих полномочий, устанавливая понятие «сверх нормы». Мы во избежание всех недопониманий уходим от понятия «сверх нормы», включая перечень в пункт 133», — сказал представитель Минтранса.

Генпрокуратура РФ поддержала ответчика, отметив, что «оспариваемые федеральные авиационные правила приняты в соответствии с приведенными нормами Воздушного кодекса и полномочиями министерства транспорта».

Адвокат Генрих Падва, защищавший «Победу», отметил, что «не услышал доводов истца, назвал пункт 135 «дефектным» и выразил мнение, что «эта норма вредна и перевозчику, и гражданам, которые пользуются его услугами».