​Пистолет в шкафу: в Югре проверяют владельцев оружия

В период с 06 по 19 августа сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре проводят профилактическое мероприятие «Оружие - 2018».

Сотрудники Росгвардии проведут поквартирные обходы владельцев оружия, проверят соблюдение правил хранения, сроков регистрации, перерегистрации, а также постановки оружия на учет.

В Росгвардии призывают граждан добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Обратиться с заявлением о сдаче можно в ближайшее отделение лицензионно-разрешительной работы или полиции. В соответствии с программой «Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», лицам сдавшим оружие, предусмотрено денежное вознаграждение.

Так, например, за сданное нарезное оружие компенсация составит 5 тысяч рублей, за гладкоствольное - 2,5 тысячи, за самодельное огнестрельное оружие и обрезы - 2 тысячи. Кроме того, такие граждане освобождаются от уголовной и административной ответственности.