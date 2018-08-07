Моор рассказал Путину о строительстве Медицинского города в Тюменской области

В ходе состоявшейся 6 августа встрече президента России Владимира Путина с врио губернатора Тюменской области Александром Моором, последний рассказал главе государства о процессе строительства Медицинского города в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам врио губернатора, все здания комплекса расположены на одном земельном участке и комплексно связаны единой инфраструктурой. Часть из них уже готова: шесть объектов построены в разные годы, в том числе Федеральный центр нейрохирургии. Также в проекте реализуется частный центр «Мать и дитя». Кроме того, возведены три дома, в которых будет предоставляться жилье для врачей и среднего медицинского персонала.

Владимир Путин попросил уточнить, какие объекты достраиваются. Как отметил Александр Моор, есть два здания, которые должны завершат проект, – это онкологический центр и областная детская больница.

«По областной детской больнице мы сейчас активно работаем с Минздравом с включением в национальный проект, а по онкологическому центру – история вопроса имеет четырехлетнее движение. Я бы просил вас о помощи. – объяснил ситуация Александр Моор. – В 2014 году вместе с Минздравом и Минфином отрабатывалось кредитование по этому проекту через Международный банк реконструкции и развития. Мы прошли все этапы, была полностью согласована концепция, потом в силу объективных причин она не состоялась. И после вашего послания Федеральному Собранию Минфин сам на нас вышел, поскольку стоит задача по онкологии, а наш проект в высокой степени готовности».

По мнению главы государства, источники финансирования необходимо найти. «Объект надо заканчивать – это совершенно точно», - заключил он.