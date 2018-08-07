Минздрав определил регионы России, где больше всего болеют дети

Минздрав России представил информацию за 2017 год о регионах, где проживает наибольшее и наименьшее число больных детей до 14 лет, сообщает RT. Самым здоровым регионом в стране стала Чечня, здесь на 100 тысяч детей 62 969,7 заболеваний. Второе место заняла Кабардино-Балкария (115 723,7), далее следует Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6).

Лидером заболеваемости является Ямал, где на 100 тысяч детей приходится 352 120 заболеваний. Также высокие результаты у Чукотки (349 436,5), Карелии (337 077,2), Республики Коми (335 574) и Архангельской области (333 831,2).