​Сургутский пенсионер организовал в своей квартире наркопритон

В одном из домов по улице Бажова безработный 63-летний сургутянин систематически предоставлял свою квартиру людям для приготовления и употребления наркотиков. Плату он брал алкоголем.
Теперь пенсионеру светит до четырех лет лишения свободы.
В одном из домов по улице Бажова безработный 63-летний сургутянин систематически предоставлял свою квартиру людям для приготовления и употребления наркотиков. Плату он брал алкоголем.
Теперь пенсионеру светит до четырех лет лишения свободы.
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Проект «ДУМать и решать». Выпуск V. Как бороться с аптечной наркоманией? // ONLINE 9 августа в 15:00