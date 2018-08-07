​В Сургуте у молодого человека в наглую отжали деньги

Вчера молодой человек 1998 года рождения гулял со своим другом и лишился двух тысяч рублей.
Сургутянин пояснил полицейским, что до него решил докопаться другой парень. Он подошел к потерпевшему в компании еще одного мужчины, и сказал, что ему не понравился пристальный взгляд молодого человека. А поняв, что отпор от своей жертвы не получит, начал угрожать и требовать деньги.
По ориентировке грабителя поймали, им оказался 19-летний ранее судимый за кражу житель города. Ему грозит четыре года лишения свободы.
Проект «ДУМать и решать». Выпуск V. Как бороться с аптечной наркоманией? // ONLINE 9 августа в 15:00