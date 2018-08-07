Большой Смердяч, Добрые Пчёлы и Мошонки: названы «самые весёлые в России» названия населённых пунктов

Сервис путешествий «Туту.ру» провел голосование, в ходе которого предложил российским туристам выбрать «самое веселое в России» название населенного пункта, сообщает lenta.ru.

На первом месте оказалась деревня Чуваки в Пермском крае: за нее отдали голоса 27,1 процента участников. Второе место у села Мошонки в Калужской области, а третье — у деревни Варварина Гайка в Саратовской области.

В десятку лидеров с эффектными названиями вошли также: Большой Смердяч (Вологодская область), Добрые Пчёлы (Рязанская область), Дно (Псковская область), Кура-Цеце (Краснодарский край), Колбаса (Новосибирская область) и Жадины (Новгородская область).