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Кардиохирурги Югры провели уникальные операции и спасли трёхлетнего ребенка

Фото из архива окружного кардиодиспансера
Фото из архива окружного кардиодиспансера

Сердце маленького Яна находилось под пристальным вниманием врачей еще до его рождения. Дело в том, что правый желудочек в процессе внутриутробного развития не сформировался. Сразу после рождения мальчика вся нагрузка по перекачиванию крови в организме легла на левую часть сердца. Как результат — недостаточность кровообращения. Вердикт врачей гласил, что жить полноценно Ян смог бы только после серии операций.«Радикальная, то есть полная коррекция, при данном пороке невозможна, — объясняет детский кардиохирург кардиохирургического отделения ОКД «ЦД и ССХ», кандидат медицинских наук Алексей Бродский. — Однако современные хирургическое методики позволяют нам выполнить гемодинамическую коррекцию — изменить всю систему кровообращения ребенка. Лечение проходит в два этапа, суть которых сводится к тому, чтобы венозная и артериальная кровь не смешивались, и нагрузка на единственный левый желудочек была снижена».

В 2015 году, когда Яну исполнилось семь месяцев, сердечно-сосудистые хирурги Кардиоцентра выполнили первую операцию по коррекции порока — двунаправленный кавопульмональный анастомоз (операцию Гленна). Специалисты перенаправили венозную кровь из верхней половины тела в легочную артерию. Совсем недавно врачи успешно провели маленькому югорчанину вторую операцию (Фонтена), которая стала финальным этапом хирургического лечения порока. «Операция была длительной. Требовалось деликатное разделение сращений между сосудами и камерами сердца. Все прошло стандартно. Через три часа после операции малыш самостоятельно задышал», — рассказывает Алексей Бродский.

Часы ожидания останутся в памяти мамы мальчика навсегда. «Паники или волнения не было. Алексей Георгиевич подробно рассказал о данном хирургическом лечении, от руки нарисовал сердце до и после операции, как изменится строение сердечно-сосудистой системы моего ребенка, — делится мама мальчика Анастасия Г.

Я полностью доверилась доктору и надеялась на лучшее. Так и вышло. Я очень благодарна всей операционной бригаде, медицинскому персоналу клиники за профессионализм и человеческое отношение. В такие тяжелые жизненные моменты очень важно понимать, что можешь рассчитывать на помощь и поддержку».

Накопленный опыт и профессионализм команды кардиохирургов ОКД позволяет проводить сложные операции детям с врожденными пороками сердца, которые раньше выполняли только специалисты федеральных клиник. Маленький Ян стал первым югорчанином, которому врачи Кардиоцентра выполнили операции Гленна и Фонтена. Сегодня специалисты дают благоприятный прогноз в отношении его восстановления. Малыш любознателен, общителен — все, как и положено ребенку трех лет.
На первый взгляд, только шрам на груди, который со временем будет едва заметным, отличает мальчика от сверстников. На самом деле, теперь лекарственная терапия и регулярное наблюдение у кардиолога станут неотъемлемой частью жизни Яна — жизни, которую удалось спасти.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 219, комментариев: 0


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