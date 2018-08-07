Любители поспать рискуют умереть преждевременно

Английские ученые из Килского университета выяснили, что продолжительные сон увеличивает риск преждевременной смерти, сообщают «Известия». Исследование, основанное на анализе данных 3 миллионов человек с 1970 по 2017 год, опубликовано в Journal of American Heart Association. Эксперты пришли к выводу о том, что долгий сон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 44%. Также у таких людей чаще отмечают признаки апноэ (остановка дыхательных движений. — прим.ред.), отмечает издание.

«Это серьезное расстройство сна, которое происходит, когда дыхание человека прерывается во время сна», — пояснили «Известия»,, со ссылкой на цитату ученых.