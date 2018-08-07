​В прошлом году 80 процентов выпускников югорских вузов нашли работу в округе

В 2017 году трудоустроены 85 процентов выпускников югорских вузов, при этом 80 процентов из них остались работать в округе, сообщает пресс-служба региона со ссылкой на официальные данные сайта министерства образования и науки РФ graduate.profmonitor.ru.

Не имеют проблем с нахождением рабочих мест выпускники-медики — уровень их трудоустройства в Югре составляет 96 процентов. Чуть меньше — 72 процента — у молодых педагогов. Отметим, что в среднем по России этот показатель равен 35 процентам.

Такая разница — результат всевозможных мер, которые предпринимает правительство округа по повышению социального и профессионального статуса педагога. Молодым специалистам сферы образования увеличивают зарплаты, предоставляют социальные льготы и так далее.

В принципе для выпускников любых факультетов из вузов в Югре имеются подходящие вакансии. Главное — их желание начать работать. Как отмечает директор сургутского ЦЗН Ирина Мочалова, у некоторых из экс-студентов слишком завышены требования к заработным платам. Еще не имея опыта, не показав качество полученных знаний работодателю, они отказываются трудиться за 25 тысяч рублей.

А вообще в нашем регионе для формирования прогноза потребности рынка труда создан программный ресурс, позволяющий оперативно обработать более ста наименований экономических и демографических показателей рынка труда, системы образования, социальной сферы, перспектив развития отраслей экономики, в том числе и за прошедшие годы, сформировать прогноз кадровых потребностей экономики Югры.

Это позволяет спланировать цифры приема на обучение в образовательные организации, исходя из выявленной потребности.