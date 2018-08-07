Медведев рассказал, что будет в случае принятия Грузии в НАТО

Принятие Грузии в НАТО может спровоцировать потенциальный конфликт с участием России. Об премьер-министр Дмитрий Медведев рассказа в интервью газете «Коммерсантъ».

«Это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения, потому что для нас Абхазия и Южная Осетия - это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы. И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям», - сказал Медведев в интервью газете «Коммерсантъ». Так он ответил на вопрос, может ли возникнуть потенциальный конфликт с участием России в случае, если Грузию примут в НАТО без Абхазии и Южной Осетии.

«Я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении», - сказал Медведев.

Касаясь намерения принять Грузию в НАТО, премьер сказал: «Это абсолютно безответственная позиция. Это просто угроза миру. Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории или, с нашей точки зрения, государства, как свои».