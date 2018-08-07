​Более 1900 льготников Югры отдохнут в санаториях бесплатно

Региональному отделению Фонда социального страхования России из федерального бюджета было выделено более 49 миллионов рублей. Данные средства направят на лечение граждан льготных категорий. Так, на данный момент фонд заключил госконтракты с 10 санаторно-курортными организациями, куда приобрели 1920 путевок. Совершеннолетние льготники Югры отдохнут в учреждениях Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края, Башкирии, а дети на курортах Сочи и Анапы, а также Тюменской области. Фонд соцстрахования также обеспечит проезд до учреждения и обратно.

Путевка предоставляется в соответствии с медицинскими показаниями и профилем заболевания, в порядке очередности, которая формируется в зависимости от даты подачи заявления. «Узнать номер своей очереди можно на сайте регионального отделения www.r86.fss.ru через специальный раздел «Очередь на санаторно-курортное лечение», — отмечают специалисты фонда.