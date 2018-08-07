День физкультурника в Сургуте отметят Фестивалем спорта

11 августа возле Сургутского государственного университета пройдет Фестиваль спорта. Масштабное мероприятие на 30 тематических площадках проведут активисты при поддержке сургутской администрации. Инициаторами фестиваля выступили городские сообщества.

С 10 утра и до полуночи на мероприятии будут активны 15 спортивных федераций Сургута и Югры. Здесь соберутся сотни любителей здорового образа жизни, а также профессиональные спортсмены.

Фестиваль спорта стартует с утренней пробежки, футбольного турнира, занятий йогой и велозаезда на тренажерах. Затем пройдут зрелищные соревнования скейтеров, роллеров, экстремалов-велосипедистов, сноубордистов, любителей стритбола, воркаута, паркура, представителей национальных видов спорта и гиревого спорта. Также в рамках фестиваля состоятся игры в «Городки», блиц-турнир по шахматам, сдача норм ГТО, танцевальный баттл, открытая тренировка по кроссфиту и соревнования по функциональной выносливости на «Кубок крепости».

Кроме того, маломобильные сообщества проведут уникальный инклюзивный турнир по игре на точность попадания — «бочча» — и показательную тренировку по фехтованию на колясках.

На параллельных площадках пройдут мероприятия для сплочения семьи, развития творчества и новых навыков у детей, а также профессиональных компетенций у подростков и студентов.

Дополнит городской праздник концерт известных музыкальных групп региона, гастрономическая площадка от ведущих кафе и ресторанов города, а также аппетитная ярмарка местных производителей — обладателей знака качества «Сделано в Сургуте».

Завершится фестиваль первым в округе ночным велопарадом сотен велосипедистов.

Подробную программу мероприятия можно посмотреть на сайте ядросургута.рф.

Регистрация на утренний забег: sportmaniacs.com/ru/services/inscription/----753

Регистрация на первый в регионе ночной велопарад: vk.com/nochnakolesah

Следить, как городские сообщества и неравнодушные сургутяне создают Фестиваль спорта, можно в telegram-канале мероприятия t.me/zavarilifest

Организаторы:

Центр физического развития «Юниор спорт»

Рыбин Андрей, +7922-764-41-11

Центр прикладной урбанистики

Зверьков Сергей, +7922-654-66-11

Управление физической культуры и спорта администрации Сургута

Саликбаева Светлана, +7(3462) 36-50-55