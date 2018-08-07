В Тюменской матрешке ​появился топ-10 вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей

Появился топ-10 вакансий с зарплатой более 100 тысяч в Тюменской матрешке

Специалисты HeadHunter разработали топ-10 вакансий с зарплатой более 100 000 в области «Добычи сырья». Работодатели предлагают трудоустройство в Тюменской области, Югре и на Ямале.

Первое место рейтинга заняла вакансия «Супервайзер по бурению нефтяных и газовых скважин», с зарплатой до 180 000 рублей. Эксперты HeadHunter отмечают, что данное место привлекает расширенным соцпакетом, в который входят страхование, новогодние подарки детям, материальная помощь, компенсация проезда и перелетов. При этом для должности необходимо только среднее профессиональное образование и опыт работы в отрасли не менее пяти лет.

Далее по списку — «Региональный буровой супервайзер», с предлагаемой зарплатой до 165 000 рублей. На третьей позиции расположилась вакансия «Заместитель генерального директора по производственному контролю и экологической безопасности», где за месяц работы предлагают от 150 000 рублей. На те же зарплаты могут претендовать «Руководитель продаж в регионе» и «Инженер ОЗР 2 категории».

Также HeadHunter приводит данные о необходимых сотрудниках на должности «Заведующего складом ГСМ» с окладом 132 000 рублей; «Менеджера проектной группы» — от 127 000 рублей; «Главного механика» — от 126 000. На заключающих позициях рейтинга расположились вакансии «Ведущего инженера по проектно-сметной работе» с зарплатой от 112 000 рублей и «Мастера капитального ремонта скважин», за которую предлагают 110 000 рублей.