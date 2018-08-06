Золотая лихорадка: под Нижневартовском злоумышленники попытались украсть 300 тонн нефти

Полиция ХМАО вместе с представителями тюменского управления ФСБ задержала злоумышленников, которые пытались похитить около 300 тонн нефти. Они сделали врезку в нефтепровод компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» и успели заполнить «черным золотом» четыре цистерны по 75 тонн каждая.

«Злоумышленники использовали теплоход, нефтеналивную баржу и заранее заготовленные приспособления для скачивания жидкости», — сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Похитителями нефти оказались трое мужчин из Томской области. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Кража». Известно, что похитители ранее к уголовной ответственности не привлекались.