За три года в России уничтожили 26 тысяч тонн «санкционки»

За три года Россельхознадзор уничтожил более 26 тысяч тонн санкционных продуктов, сообщает «Интерфакс».

Основная часть уничтоженных продуктов (24,9 тысяч тонн) — относятся к категории растениеводства: польские яблоки, турецкие томаты и так далее. В утиль также было отправлено 862,3 тонны незаконно ввезенной животноводческой продукции - в основном молочной. За последний год Россельхознадзор задавил бульдозерами 362,5 тысяч тонн контрабандных товаров.

Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с 1 января 2016 года - Украина.