За минувшие выходные мошенники развели трех сургутян

За выходные к полицейским города обратились трое сургутян, ставших жертвами мошенников.

Молодой человек 1999 года рождения неудачно купил на одном из сайтов игровой руль за более чем шесть тысяч рублей. После получения денег продавец перестал выходить на связь.

38-летняя женщина нарвалась на аналогичную схему, только покупала она телефон за девять с копейками тысяч рублей.

А мужчине 1964 года рождения пришло смс о том, что ему одобрен кредит в 450 тысяч рублей. Он заполнил анкету, пройдя по ссылке из сообщения. «Банковский сотрудник» перезвонил и сообщил, что для получения денег сургутянин должен перевести на электронный кошелек 30 тысяч за страховку. Что тот и сделал.

Если мошенников поймают, им грозит до десяти лет лишения свободы.