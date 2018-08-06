Учёные назвали шесть самых омерзительных запахов на свете

Научный портал ScienceAlert проанализировал исследования ученых о запахах и опубликовал топ-6 самых отвратительных запахов в мире.



1. Верхнюю строчку списка занял сероводород. Им пахнут тухлые яйца. И благоухает целая планета — Уран.

2. Второе место — у экзотического дуриана. Этот фрукт растет в тропических лесах Юго-Восточной Азии и содержит 44 ароматических соединения.



3. Третья позиция в топе — у цветка под названием Раффлезия Арнольда. Зловонное растение обитает на островах Суматра и Калимантан. Этот цветок пахнет одновременного трупом, рыбой, гнилью и грязными носками.



4. На четвертом месте французский мягкий сыр Вьё Булонь. Этот деликатес пахнет, словно «зад коровы».



5. Пятая строчка вонючего рейтинга досталась древним экскрементам, которые источают ядреные запахи, по словам ученых, даже через 700 лет.





6. Шестым по способности источать мерзкий аромат оказался малый муравьед. Запах этого животного в пять-семь раз противнее, чем у знаменитого скунса.

