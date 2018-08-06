​Кремль в «крови»: создатели сериала «Карточный домик» выложили провокационные промокадры

В Instagram-аккаунте нашумевшего политического сериала «Карточный домик» опубликовали фотографии московского Кремля, залитые чем-то, крайне напоминающим кровь.

Из трех снимков складывается панорама Кремля со стороны Москвы-реки, а каждый кадр подписан коротким словосочетанием. Из них складывается текст «Президенту Петрову в его затруднительном положении. Мы лгали слишком долго. Мы убийцы», передает lenta.ru.



@houseofcards

Отметим, что «Карточный домик» вышел на экраны в 2013 году. Сюжет закручен вокруг вымышленных американских и зарубежных политиков, в числе которых и представители России. Провокационности сериалу добавляет то, что многие кинокритики замечают сходство выдуманных героев с реальными государственными деятелями.