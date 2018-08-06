Мутко будет отвечать за казаков

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко возглавил межведомственную комиссию по казачеству, сообщает ФедералПресс.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Дмитрий Медведев.

В состав комиссии также вошли первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин и директор департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры Андрей Малышев.

Прежний председатель комиссии Игорь Баринов станет заместителем Мутко. Из состава комиссии исключили замминистров культуры Александра Журавского и Татьяну Синюгину, а также заместителя главы Минюста Максима Травникова.