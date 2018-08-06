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Мутко будет отвечать за казаков

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко возглавил межведомственную комиссию по казачеству, сообщает ФедералПресс.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Дмитрий Медведев.

В состав комиссии также вошли первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин и директор департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры Андрей Малышев.

Прежний председатель комиссии Игорь Баринов станет заместителем Мутко. Из состава комиссии исключили замминистров культуры Александра Журавского и Татьяну Синюгину, а также заместителя главы Минюста Максима Травникова.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 239, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:12
То не вечер, то не вечер, то Мутко идет на сечу. Казачество добить решили.

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