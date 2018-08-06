​«Азбука» — начни с лучшего: в 30 микрорайоне Сургута объявлен старт продаж нового объекта

Развитие 30 микрорайона в Сургуте продолжается. Уже сегодня можно запланировать приобретение квартиры в следующем доме. «Азбука» — так будет называться новый объект. Вот некоторые подробности о нем.

«Азбука» — это шестнадцатиэтажный монолитно-кирпичный дом, где предусмотрены квартиры со smart-планировками. Здесь каждый метр полезен. Просторные кухни-гостиные, увеличенное остекление окон, улучшенная звукоизоляция — всё это о квартирах в новом жилом доме.



Площадь квартир от 40 квадратных метров. А в эксплуатацию дом будет введен в 3 квартале 2019 года.



Кроме того, проектом благоустройства нового объекта предусмотрена концепция «двор без машин». Это значит, что парки вынесены за пределы придомовой территории. При этом территория двора разбита на функциональные зоны для детей разных возрастов и взрослых: игровые и спортивные площадки, комфортные беседки для отдыха и приятного общения соседей.

Дом «Азбука» — новый проект для Сургута. Объект строится на улице Ивана Захарова. А в Ханты-Мансийске аналогичный дом уже сдан.



— Один из определяющих факторов при выборе жилья в этом доме — планировка квартир в европейском стиле. Больше пространства, меньше стен: совмещение кухни и гостиной комнаты, изолированные спальни. Можно принимать гостей, не мешая другим членам семьи. Уже собирались всей семьёй: мамы, папы, братья с обеих сторон. Всем хватило места за столом в кухне-гостиной, а дети замечательно играли в большой детской комнате, — поделились своими впечатлениями об «Азбуке» молодожены из Ханты-Мансийска Александр и Анна Бутченко.



Более подробную информацию о новом доме вы можете получить у менеджеров отдела продаж по телефону +7 (3462) 55-03-15, на сайте (azbuka-surgut.ru), а также в социальных сетях

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