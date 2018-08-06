​В России может увеличиться плата за услуги ЖКХ

Министерство экономического развития России предлагает увеличить плату за услуги ЖКХ на два процента. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на газету «Известия». Увеличение связанно с ростом НДС, так как планируется повысить процентные пункты, на которые возрастет налог.

Также издание отмечает, что стоимость самих услуг останется прежней, а их поставщики не получат дополнительной прибыли.

При этом, ведомство считает нововведение необходимой мерой, ведь иначе убытки коммунальных организаций в следующем году составят 100 миллиардов рублей, а сумма долгов вырастет до 1,5 триллионов рублей.

Фото: аmur.info.

