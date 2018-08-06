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​В Сургуте молодой неадекватный извращенец напал на женщину 52 лет

ЧП удалось избежать благодаря бдительным прохожим

Накануне около 22.00 женщина 52 лет шла по тротуару в районе дома по адресу Белецкого, 6. Об этом сообщает городская группа в VK «К-ИНФОРМ». Злоумышленник напал на жертву и, угрожая ножом, поволок ее в кусты, планируя изнасилование. Пострадавшая сопротивлялась и громко звала на помощь.

Ее крики услышали находившиеся неподалеку молодые люди, которые и спасли женщину, отмечает издание. Они обезвредили извращенца и передали в руки полиции. Во время задержания подозреваемый 1997 года рождения заявил, что находится под действием наркотиков, а также рассказал, что весной 2018 года он освободился из тюрьмы.

В пресс-службе УМВД России по городу Сургуту корреспонденту siapress.ru пояснили, что сейчас следственный отдел проводит разбирательство по этому делу.

Фото: vk.com/kinform


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Сегодня в 12:54, просмотров: 120, комментариев: 0


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