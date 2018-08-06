«Подражание» в галерее «Стерх»: что сургутяне увидят на выставке фотохудожника Александра Мойсюка

17 августа в 17:00 в галерее современного искусства «Стерх» вниманию горожан представят фотопроект сургутянина Александра Мойсюка под названием «Подражание». Фотохудожник в своих работах осмысляет природу и человека. В кадрах Мойсюка — как натуральные ландшафты со свойственными им особенностями, так и архитектурные творения рук человеческих. В каждом из фотодиптихов зритель увидит диалог живого и неживого, прототипа и варианта. В основе творческого подхода — ассоциации и игра подобий. Художник предлагает смотрящему сопоставить оригинал и копию, уловить момент подражания и оценить блестящие инженерные способности природы и человека.

Выставка продлится до 2 сентября. Вход — 60 рублей для взрослых и 40 рублей —для детей, студентов, пенсионеров. Галерея «Стерх» работает с 11:00 до 18:00. Выходные — в воскресенье и понедельник. Все вопросы можно задать по тел. 350-978.

Справка: Александр Мойсюк родился в 1976 году. Член союза фотохудожников России и фотоклуба «Отражение». Его работы были представлены на выставках Всероссийского фотоконкурса «Живая история 2015», Балтийской биеннале фотографии, итоговой выставке фестиваля «Русская пикториальная фотография начала XXI века» в 2017 году.