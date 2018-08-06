В ​160,2 млрд рублей обойдется перевод российских чиновников на смартфоны с отечественной ОС

В 2015 году в России впервые заговорили о создании собственной независимой мобильной операционной системы Sailfish (ОС) в рамках стратегии импортозамещения.

В апреле прошлого года был выпущен первый смартфон Inoi R7, работающий на российской ОС. А уже в сентябре в стране может появиться в розничной продаже планшет Inoi T8, на той же операционной системе.

Поэтапный перевод российских чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны на ОС Sailfish обойдется в 160,2 млрд руб (71,3 млрд рублей их федерального бюджета, 10,7 млрд руб — из местных и 78,2 млрд руб предоставят госкомпании). Эти цифры приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на федерального чиновника, знакомого с этими планами.

Также по данным издания, с 2019 по 2021 годы на смартфоны с Sailfish должны перейти 7,9 млн работников госсектора.

Причем для завершения создания ОС в Минфин направлено заявление с просьбой дополнительно выделить 2,3 млрд руб бюджетных средств.