​Рособрнадзор начал прием заявлений на дополнительную волну ЕГЭ

В России стартовал прием заявлений на дополнительную волну ЕГЭ, которая пройдет в сентябре, сообщает «Интерфакс». «Прием заявлений осуществляется с 6 по 20 августа включительно. Заявления подаются в места регистрации, определяемые региональными органами управления образованием», - отмечает издание со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Также специалисты поясняют, что в следующем месяце желающие смогут сдать математику (7 сентября) и русский язык (4 сентября), кроме того определен резервный день — 15 сентября. В ведомстве заявили, что к участию в дополнительных экзаменах допускаются учащиеся, которые не сдавали государственную итоговую аттестацию после 11 класса, а также те, кто получил неудовлетворительный результат по предметам.

Выпускники предыдущих лет в этом году не будут сдавать ЕГЭ в сентябрьские сроки.