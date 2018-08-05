​В Югре дорожают пельмени и дешевеют медицинские товары

Пресс-служба уральского главного управления отделения по Тюменской области Банка России сообщает, что в Югре инфляция на потребительском рынке замедлилась до 2,6% (для сравнения в 2017 году она составляла 4,7%). Причиной этого стала динамика цен на продовольствие: подешевела плодоовощная продукция (помидоры на 10,7%, огурцы на 8,9%), молоко и молочная продукция (в целом на 3,5%). В июне отмечен несущественный рост цен на сахар и пельмени.

Если говорить о непродовольственных товаров, то здесь инфляция замедлилась до 2,1%. Падает цена на теле- радиотовары, компьютеры, средства связи и медицинские товары. А вот на бытовую химию, косметику и галантерею цены наоборот растут.