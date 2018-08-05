​Стивен Сигал станет представителем МИД России

А если быть точнее — представителем по вопросу российско-американских отношений, сообщается на странице МИДа в Facebook:

«Задача - содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов и так далее.

Речь идёт об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», — говорится на странице ведомства.