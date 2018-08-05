Родители детей, погибших в аварии под Ханты-Мансийском, обжалуют решение суда

На решение суда по делу об аварии, случившейся 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийком, в которой погибли 12 человек, в том числе 10 детей, будет подготовлена кассационная жалоба. Как сообщает «ФедералПресс», это произойдет в конце следующей недели. Адвокаты семей погибших рассказали, что даже спустя полтора года после трагедии следствие не сумело закончить повторную экспертизу.

Адвокат Оксана Рудик сообщила изданию следующее: «В момент аварии было два удара: от первого часть автобуса прорезало вдоль, часть детей погибла уже тогда, автобус развернуло. Однако мы считаем, что большую часть повреждений дети получили от второго, при котором сместился крупногабаритный груз и смяло крышу. Следствие сейчас разбирается, кто и от какого удара погиб».

Родители и родственники погибших не согласны с решением суда о привлечении к ответственности только одного из водителей грузовиков — Раиля Саитханова (напомним, что он осужден на срок 6 лет 9 месяцев). Потерпевшая сторона считает, что виноват и второй водитель, младший брат Раиля — Вадим. Именно он управлял тем грузовиком, от столкновения с которым автобус фактически разорвало на две части. Помимо этого родственники погибших хотят привлечь обоих братьев по статье 125 УК РФ — «Оставление в опасности» и привлечь к ответственности Марата Зайнуллина. Это водитель, который был за рулем автобуса. Они утверждают, что Зайнуллин превысил скорость, что стало одной из причин катастрофы.

По словам Оксаны Рудик, дело выглядит весьма перспективно: «Следствие в РФ признало, что расследование проведено некачественно. Если семьи решат пойти до ЕСПЧ, то у них есть все шанс на успех».

Напомним, что Раилю Саитханову было назначено 6 лет и 9 месяцев лишения свободы колонии общего режима, директору спортшколы «Сибиряк», в которой занимались дети, Ирине Тарасовой — исправительные работы на 11 месяцев, владельцу автобуса Александру Сидоруку — год и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима, водителю автобуса Зайнуллину — 1 год и 5 месяцев колонии общего режима. Трое последних на данный момент уже находятся на свободе.