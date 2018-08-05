16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,4549   EUR  73,4744  

Родственникам погибших в авиакатастрофе вертолета Ми-8 ЮТэйра начинают выплачивать компенсацию

«ЮТэйр - Вертолетные услуги»: "Деньги будут выплачены незамедлительно"

Продолжается расследование причин аварии вертолетов авиакомпании ЮТэйр в Красноярском крае.

"По состоянию на 05.08.18г. на месте авиационной катастрофы находится группа руководителей и специалистов авиакомпании, которые взаимодействуют с представителями МЧС, местных властей, а также органами, проводящими расследование авиационного происшествия. Организовывается работа с родственниками погибших. Совместно с компанией-страховщиком проводятся необходимые мероприятия по незамедлительным выплатам денежных компенсаций. Телефон контакт-центра: +7 (495) 739 21 40", - официально заявило сегодня АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги».

На борту разбившегося воздушного судна находились шесть жителей Красноярского края (в том числе два члена экипажа), пять — из Ханты-Мансийского автономного округа, двое — из Башкирии, по одному жителю Томской, Омской, Самарской областей, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Полный список погибших здесь.

По данным РБК, следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), сейчас оно передано столичным следователям. Власти Красноярского края 6 августа объявили днем траура.
Напомним, что накануне - 4.08.18г. в 09.43 местного, красноярского времени (05.43 московского времени) днем в простых метеоусловиях после взлета с посадочной площадки «Ванкор», район аэропорта «Игарка» (Красноярский край) потерпел катастрофу вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 (выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом). На борту находились 15 пассажиров и 3 члена экипажа. По предварительной информации произошло столкновение лопастей вертолета с грузом, перевозимым на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета Ми-8АМТ, RA-22427. Все находившиеся на борту вертолета RA-25640 погибли. Вертолет RA-22427 не получил повреждений и произвел посадку на посадочной площадке «Ванкор». Командир вертолета RA-25640 был хорошо подготовленным, опытным пилотом 1985 года рождения, налетал около 6000 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна.

Оба вертолёта Ми-8АМТ представляют собой модернизированную версию самого распространённого в мире среднего вертолета Ми-8, перед вылетом находились в технически исправном состоянии.

фотоколлаж - life.ru


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:00, просмотров: 177, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Власти пытаются одновременно бежать в разные стороны

Власти пытаются одновременно бежать в разные стороны
К чему приведет отмена долевки
Юрий Моисеенко, девелопер 04 августа в 14:40
645 0
​Статья дня. Александру Невзорову 60 лет: правила жизни (и смерти) главного мистификатора страны

​Статья дня. Александру Невзорову 60 лет: правила жизни (и смерти) главного мистификатора страны
Я не уезжаю и не порываю с Россией из-за профессии. Нигде больше нет таких диких форм жизни, идеологий, обнаженного мракобесия и великолепного вольнодумства
Редакция СИА-ПРЕСС 04 августа в 13:41
1043 2
​В Госдуме продвигают закон об увеличении лимита рекламы на телевидении

​В Госдуме продвигают закон об увеличении лимита рекламы на телевидении
Воспользуются ли возможностью сургутские телекомпании?
Лилия Сулейманова 03 августа в 16:23
649 3
Получив образование на юге, выпускник готов к практической работе на севере

Получив образование на юге, выпускник готов к практической работе на севере
3 августа для абитуриентов и родителей — день волнений. Именно сегодня российские вузы должны опубликовать приказы о принятии абитуриентов первого этапа.
Редакция СИА-ПРЕСС 03 августа в 15:33
562 0
Большинство сургутян готовы участвовать в субботниках // ИНФОГРАФИКА

Большинство сургутян готовы участвовать в субботниках // ИНФОГРАФИКА
В целом жители города довольны текущим положением с уборкой улиц
Константин Шперлинг 03 августа в 15:08
519 0
Не надо тешить себя иллюзиями

Не надо тешить себя иллюзиями
Разговоры о переводе ФСИНа в "гражданскую часть", на мой взгляд, это полный бред в современной России
Сергей Алексашенко 03 августа в 13:16
468 0
«Депрессия не лечится силой воли»

«Депрессия не лечится силой воли»
Интервью с врачом-психиатром Максимом Малявиным — о диагнозе, толкающем людей с крыши, его возникновении, симптомах и антидепрессантах
Надежда Макаренко 03 августа в 10:10
1214 1
«Все запретительные законы последних нескольких лет негативно сказываются на культуре»

«Все запретительные законы последних нескольких лет негативно сказываются на культуре»
Заведующий сургутским культурным центром «Порт» Юрий Семенков рассказал, как повлияют поправки о проведении кинофестивалей на российских деятелей
Анастасия Якупова 02 августа в 17:35
553 0
Полицейская голь Югры

Полицейская голь Югры
Ряды силовиков косит грядущая пенсионная реформа
Анна Богдевич 02 августа в 16:51
2868 3
Не могли поступить иначе?

Не могли поступить иначе?
Депутат потратил немало сил и средств в честной конкурентной борьбе с себе подобными, чтобы занять заветное кресло. Поэтому терять его просто так, занимаясь заигрыванием с народом, совершенно не рационально
Кирилл Акинцев 02 августа в 15:56
1763 63
Статья дня. Москва красная. Народ просто озверел от беспредела

Статья дня. Москва красная. Народ просто озверел от беспредела
Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…
Александр Горный, блогер 02 августа в 15:10
146096 2
День ВДВ в Сургуте 18 лет назад: в объективе фотографа «НГ» десантник и его сын

День ВДВ в Сургуте 18 лет назад: в объективе фотографа «НГ» десантник и его сын
Герои со снимка Сергей и Андрей Масленниковы рассказали СИА-ПРЕСС о главных изменениях в своей жизни за прошедшие годы
Лилия Сулейманова 02 августа в 14:49
934 0
Борис Хохряков: «От «Единой России» на осенние выборы в Югре зарегистрировано 616 кандидатов»

Борис Хохряков: «От «Единой России» на осенние выборы в Югре зарегистрировано 616 кандидатов»
Процедура регистрации кандидатов завершается завтра, 3 августа
Марина Романова 02 августа в 14:45
928 2
Шеф, двойной счетчик, я опаздываю!

Шеф, двойной счетчик, я опаздываю!
1,2 трлн рублей – только вдумайтесь в эту цифру. У нас, что, простите, «бабло карман жмет»?! Трасса в Сочи – это стратегически важная магистраль?! Нет совсем никакой дороги?!
Евгения Гладущенко 01 августа в 15:05
1733 5
Кто проживает на дне водоема?

Кто проживает на дне водоема?

Сургутский врач-инфекционист рассказала, почему купаться в местных водоемах опасно
Анастасия Якупова 01 августа в 15:47
824 0
Почему пенсионный возраст надо не повышать, а уравнивать

Почему пенсионный возраст надо не повышать, а уравнивать
Демограф Игорь Ефремов о справедливой возрастной планке для мужчин и для женщин
Игорь Ефремов, научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС и ИЭП имени Гайдара 01 августа в 09:33
3939 8
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика