Родственникам погибших в авиакатастрофе вертолета Ми-8 ЮТэйра начинают выплачивать компенсацию

Продолжается расследование причин аварии вертолетов авиакомпании ЮТэйр в Красноярском крае.

"По состоянию на 05.08.18г. на месте авиационной катастрофы находится группа руководителей и специалистов авиакомпании, которые взаимодействуют с представителями МЧС, местных властей, а также органами, проводящими расследование авиационного происшествия. Организовывается работа с родственниками погибших. Совместно с компанией-страховщиком проводятся необходимые мероприятия по незамедлительным выплатам денежных компенсаций. Телефон контакт-центра: +7 (495) 739 21 40", - официально заявило сегодня АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги».

На борту разбившегося воздушного судна находились шесть жителей Красноярского края (в том числе два члена экипажа), пять — из Ханты-Мансийского автономного округа, двое — из Башкирии, по одному жителю Томской, Омской, Самарской областей, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Полный список погибших здесь.

По данным РБК, следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), сейчас оно передано столичным следователям. Власти Красноярского края 6 августа объявили днем траура.

Напомним, что накануне - 4.08.18г. в 09.43 местного, красноярского времени (05.43 московского времени) днем в простых метеоусловиях после взлета с посадочной площадки «Ванкор», район аэропорта «Игарка» (Красноярский край) потерпел катастрофу вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 (выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом). На борту находились 15 пассажиров и 3 члена экипажа. По предварительной информации произошло столкновение лопастей вертолета с грузом, перевозимым на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета Ми-8АМТ, RA-22427. Все находившиеся на борту вертолета RA-25640 погибли. Вертолет RA-22427 не получил повреждений и произвел посадку на посадочной площадке «Ванкор». Командир вертолета RA-25640 был хорошо подготовленным, опытным пилотом 1985 года рождения, налетал около 6000 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна.

Оба вертолёта Ми-8АМТ представляют собой модернизированную версию самого распространённого в мире среднего вертолета Ми-8, перед вылетом находились в технически исправном состоянии.

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