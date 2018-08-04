​Сургутян приглашают на бесплатные семинары по вопросам управления МКД

В администрации города запланировано проведение трех семинаров по вопросам управления многоквартирными домами.

24 августа состоится семинар «Организация работ по энергосбережению в многоквартирном доме. Заключение энергосервисных контрактов (договоров)».

28 сентября — «Проблемы и практика применения постановления Правительства от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

9 ноября — «Практическая реализация и проблемные вопросы при изменении структуры платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе в части расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых на содержание общего имущества в многоквартирном доме».

Участие для горожан бесплатное. Заявки принимаются по телефону 230-934 или на электронную почту nikulin@admsurgut.ru. Срок окончания приема — за два дня до каждого мероприятия.

Более подробную программу каждого семинара можно посмотреть тут.