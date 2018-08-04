Замглавы Пыть-Яха по ЖКХ станет директор сургутского Тепловика, чья компания не раз нарушала законодательство

Директор СГМУП «Тепловик» Али Джабраилов назначен заместителем главы Пыть-Яха по ЖКХ, сообщает «ФедералПресс» с отсылкой на источники в муниципалитете.

На сайте администрации города данных о назначении пока нет.

Отметим, что «Тепловик» не раз был уличен контрольно-счетной палатой Сургута в нецелевом расходовании средств субсидий, перечисляемых предприятию из бюджета.

А недавно СГМУП проверила прокуратура, которая выявила нарушение требований жилищного законодательства.

Так, в доме №20 по Кольцевой улице обнаружили трещины на наружных стенах, разрушения кирпичной кладки вентиляционных каналов на кровле дома, стены крылец дома имеют сколы, выбоины, трещины. Подъезды без ремонта в жутком состоянии, на некоторых металлических ограждениях лестничных маршей отсутствуют элементы предохранительной сетки и так далее.

За выявленные нарушения директору компании прокурор выдал предписание об устранении замечаний, а на его заместителя было заведено дело об административном правонарушении. Судья оштрафовал его на 25 тысяч рублей.