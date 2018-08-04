​В Сургуте может появиться альтернативный въезд в город — дорога от поселка Белый Яр до Югорского тракта

Вчера глава Сургута Вадим Шувалов в своей группе в соцсети рассказал, что в пятницу он подписал соглашение с Сургутским районом о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии.

«Оно касается строительства альтернативного въезда в город. Это будет дорога от поселка Белый Яр до автодороги Югорский тракт», — пишет градоначальник.

Шувалов считает, что реализация данного проекта позволит значительно разгрузить автомобильное движение в этом месте. Документ был отправлен на подпись главе Сургутского района Андрею Трубецкому.

В пресс-службе Сургутского района корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что в данный момент они не могут озвучить какие-либо конкретные данные о сроках реализации проекта, так как он потребует некоторого времени для тщательной проработки. В муниципалитете отметили, что, скорее всего, дорога будет проложена параллельно Нефтеюганскому шоссе.