​В нескольких регионах России объявили временный запрет на аборты. Югра в их число не вошла

В ряде регионов страны временно запретили проведение абортов в рамках акции «Подари мне жизнь!».

Так, например, в Приморском крае мораторий был введен с 31 июля по 3 августа. Причем «дни тишины» проводятся в субъекте уже пятый год. В Рязанской области запретили аборты раньше — с 9 по 15 июля. А в Якутии такие мероприятия только еще планируют опробовать в перинатальном центре в Якутске.

В Югре запрет на аборты в настоящее время в рамках акции не введен. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили специалисты горячей линии Депздрава округа. Сургутские врачи-гинекологи подтверждают информацию, однако считают, что такие акции — хорошее дело.

Отметим, что Минздрав РФ от временного введения моратория на аборты открестился, сообщив, что ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой, а не требованием поддержать проведение акции.