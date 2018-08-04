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По 100 000 рублей премии получат 28 тюменских педагогов за 100-балльные результаты ЕГЭ своих учеников

41 выпускник школ Тюменской области набрал в этом году за ЕГЭ 100 баллов. На три человека больше, чем в прошлом. Помогли ребятам добиться таких высоких достижений 28 учителей из 20 образовательных организаций семи муниципалитетов области.

Врио губернатора Александр Моор поддержал инициативу департамента образования и науки поощрить педагогов денежной премией в размере 100 тысяч рублей.

По информации областного департамента образования, ЕГЭ сдали 9564 выпускника. В этом году больше ребят выбрали для сдачи экзаменов физику, химию и информатику.

"В целом выпускники школ области показали хорошие результаты. По полной линейке предметов повысился средний балл. Наибольший прирост - плюс 4 пункта по профильной математике, плюс 2,2 пункта по информатике и литературе", - отметил успехи учеников и педагогов директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

Выпускники школ Тюменской области показали результаты выше всероссийских по базовой математике, географии, иностранному языку и литературе. Сопоставимы со всероссийскими по профильной математике, русскому языку, истории, химии, физике, биологии, информатике, обществознанию.

На 20% возросла доля выпускников, набравших 80 и более баллов на ЕГЭ. В Тюменской области таких ребят 2551 человек, это треть от всех сдававших в этом году экзамены - 29,3%. В среднем по стране данный показатель составляет 26,0%.

Алексей Райдер также отметил, что изменилась структура приема на программы высшего образования в регионе.

Если в 2012 году на инженерно-технические направления поступали 51 % абитуриентов, то в текущем году - 71%, соответственно на гуманитарно-экономические направления— 29% выпускников школ. Ежегодно растет средний вступительный балл ЕГЭ среди абитуриентов вузов. В 2018 году в Тюменский государственный университет он составил 76,2 балла, в то время как в 2017 - 74,3. В Тюменский индустриальный университет - 71,4 балла, в 2017 – 66,4.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 94, комментариев: 0


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