Вертолет ЮТэйр потерпел крушение в Красноярском крае. Погибли 18 человек

4 августа в 05:43 по московскому времени в простых метеоусловиях после взлета с посадочной площадки «Ванкор» потерпел крушение вертолет Ми-8АМТ, RA-25640. На борту находились 15 пассажиров и 3 члена экипажа, сообщает пресс-служба авиакомпании ЮТэйр

По предварительной информации произошло столкновение лопастей вертолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета Ми-8АМТ, RA-22427. В результате крушения RA-25640 все погибли.

Вертолет RA-22427 не получил повреждений и произвел посадку на площадке «Ванкор».

Вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета RA-25640: 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов в качестве командира воздушного судна.

Utair приносит соболезнования друзьям и родственникам погибших. Компания начала собственное расследование случившегося. На место события вылетели специалисты и руководство.

По данным Интерфакс, с площадки Ванкор в направлении одного из нефтяных месторождений взлетели два вертолета: один перевозил тяжелую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой — рабочих. Пассажирский вертолет разбился на 7-й минуте полета.

По словам источника «РИА Новости», на борту вертолета находились сотрудники компании «Анкор». Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения.

На месте трагедии работают специалисты МЧС - 25 человек и 5 единиц техники. "Черные ящики" уже найдены, но установить причины катастрофы они вряд ли помогут, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

фото - xakac.info