​20 процентов соискателей из Сургута готовы переехать в другой город или регион

30 процентов соискателей из Югры готовы к переезду в другой город и/или регион при гарантии трудоустройства, сообщает служба исследований HeadHunter.

Как правило, это люди, которые ищут работу в сфере добычи сырья, производства и бухгалтерии.

Чаще всего готовность к переезду в своих резюме указывают жители Нижневартовска — 24 процента от общего количества соискателей. На втором месте — Сургут (20 процентов), на третьем — Нефтеюганск (17 процентов).

Жители Сургута и Ханты-Мансийска в большинстве случаев интересуются переездом в другие регионы, а вот остальные обычно рассматривают вакансии в пределах округа и Тюменской области.

«Самые популярные города России, где хотели бы жить и работать югорчане, это соседняя Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар, — рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова. — Если говорить о переезде внутри региона, то первую строчку однозначно занимает Сургут, однако есть немало желающих перебраться и в Нижневартовск, и в Ханты-Мансийск».

По данным HeadHunter, на релокацию согласны более мобильные молодые соискатели: 64 процента — югорчане младше 35 лет, 66 процентов — мужчины. В 65 процентах случаев готовность к переезду указывают люди с профессиональным опытом более шести лет.