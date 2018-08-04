​Борцы с аптечной наркоманией обратились к главе УМВД Сургута // ВИДЕО

Сургутский «Народный Патруль» подготовил обращение к главе УМВД города Александру Ерохову по делу о поджоге автомобиля одного из активистов группы.

Общественники предполагают, что поджог связан с деятельностью «Народного Патруля» и с их борьбой с аптечной наркоманией и с торговлей аптечными наркотиками.

Члены «НП» просят горожан, которые располагают какой-либо информацией о поджигателях, обращаться в их группу в ВК.